En abril de 2023, Kimetsu no Yaiba volverá con su tercera temporada, continuando así con la historia de Tanjiro y Nezuko.

La trama seguirá enfocada en la búsqueda de Muzan por parte de Tanjiro, aunque esta nueva entrega se enfocará en el arco de “Los Herreros”.

En ello, durante las últimas horas se conocieron más detalles sobre la producción, puesto que se reveló parte del opening de la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba.

La musicalización para la intro de Demon Slayer tendrá el nombre de “Kizuna no kiseki”, y estará interpretado por Man With a Mission junto a Milet.

[OPENING]

🔥DEMON SLAYER🔥

Swordsmith Village Arc

Se estrena en Abril 2023

OP: "Kizuna no kiseki" by

MAN WITH A MISSION × miletpic.twitter.com/7YIuuFgBSh

— Animetrends (@AnimetrendsLA) February 3, 2023