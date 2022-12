Kimetsu no Yaiba, una de las series de anime más populares del último tiempo, sorprendió a sus fanáticos tras dar a conocer la fecha de estreno de la tercera temporada.

En un evento realizado durante el fin de semana, se informó que la producción, también conocida como “Demon Slayer”, llegará a las pantallas durante el mes de abril de 2023.

La tercera temporada del anime protagonizado por Tanjiro y Nezuko abarcará el arco de la “Aldea de los Herreros”.

Pero esta no es la única noticia que se dio a conocer para los fanáticos, ya que desde marzo se proyectará en diversos cines del mundo los últimos dos episodios de la segunda temporada, y el primer capítulo de la nueva.

#NEWS Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Swordsmith Village- World Tour coming in 2023 with premiere event in Los Angeles on February 18th and theatrical release in the U.S. and Canada on March 3rd! #DemonSlayerWorldTour pic.twitter.com/HaEzD7Ypsh

— Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (English) (@DemonSlayerUSA) December 10, 2022