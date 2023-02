Botota Fox recientemente hizo pública su decisión de nunca más realizar un show en un circo. Esto viene a raíz de hechos de violencia de los que fue víctima en sus últimas presentaciones en Viña del Mar. De esta manera, el actor y comediante José Miguel Navarrete, manifestó no querer volver más al mundo circense.

“Sé que no quería escribir esto, pero me siento tan devastado, con mucha pena. Porque no merezco que me peguen, y por lo mismo defiendo no ir más al circo ‘La Botota y sus amigas’ en el Marga Marga“, contó Botota Fox en una publicación que subió a su cuenta en Instagram.

Luego, el actor y comediante transformista, agregó: “Creo que nadie se merece que le violenten. Menos basuras. Por lo mismo, muchas gracias a todos. Espero vernos pronto. Pero jamás, jamás en un circo. Solo pena siento“.

Por último, José Miguel Navarrete reiteró que fue víctima de violencia y que está arrepentido de haber permitido que lo agredieran. “Me pegaron. Yo di todo, pero me siento una basura por permitir eso. Pero al circo no vuelvo, créanme“, afirmó.

Sigrid Alegría y Karen Saavedra solidarizaron

Al publicar este comunicado en su cuenta en Instagram, Botota Fox aseguró que seguirá con sus shows humorísticos, pero lejos de los circos. Además de que agradeció a sus seguidores. “Así nomás. Pero seguiré trabajando como siempre. Gracias Viña por ese enero maravilloso. Los veo“, cerró.

La publicación de Botota Fox contó con la reacción de muchos de sus fans y de diferentes figuras televisivas. De hecho, una que apareció para solidarizar con este actor y comediante, fue Sigrid Alegría. “Te abrazo de ojos cerrados y en pausa“, le comentó.

Mientras que, Karen Saavedra le escribió: “¡Oh no! Qué horrible y qué decepción. ¡Muchos abrazSoles! Espero algún día puedas olvidar esto“. Por último, Nathalie Vera fue otra que se refirió a lo expuesto por Botota Fox, al señalar que era una “¡Terrible situación, hermosa! Un abrazote“.