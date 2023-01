Durante la jornada de este lunes 23 de enero se dio a conocer que los Ewoks, recordados personajes de Star Wars, regresarán con nuevos cómics especiales.

Las peludas criaturas que vimos por primera vez en el año 1983 con la película El Regreso del Jedi (Episodio VI), se han convertido en una de las especies más recordadas de la saga.

A pesar de su pequeño tamaño y tecnología primitiva, loa habitantes de la luna de Endor fueron fundamentales para que la Rebelión pudiera frenar al Imperio.

Con esta valentía que les permitió ser clave en la guerra y su adorable personalidad y apariencia, lograron ganarse a los exigentes fanáticos de la franquicia.

Ahora, estos peludos personajes estarán de regreso, aunque no en una película ni proyectos televisivos, ya que los veremos en aventuras plasmadas en historietas.

Además, el retorno de los Ewoks no solo es importante para Star Wars, puesto que también lo harán de la mano de Marvel, quienes asumirán la producción de los cómics.

Es fundamental mencionar que no es la primera vez que la editorial realiza trabajos para la franquicia creada por George Lucas. Marvel ya tiene varias experiencias en el universo de los Jedi y está detrás de títulos como Skywalker Strikes, Vader Down y Heroes For a New Hope y muchos más.

Detalles de la nueva historia

Este nuevo proyecto se trata de Star Wars: Return of the Jedi – Ewoks (#1), escrito por Alyssa Wong e ilustrado por artistas como Lee Garbett, Caspar Wijngaard, Kyle Hotz y Paulina Ganucheau. En tanto, la portada principal es de Ryan Brown.

Tal como adelanta su título, en esta historia nos remontaremos a algunas de las aventuras del pasado, aunque vistas desde otra perspectiva.

La sinopsis oficial dice: “En la luna de Endor ocupada por la especie llamada Ewoks, un grupo de estas robustas criaturas se ha reunido alrededor del fuego para contar historias de triunfo, derrota… ¡y horror!“.

“En la forma de narración artística, observa a un grupo ecléctico de artistas interpretar las historias de las mentes únicas de los Ewoks de una manera que solo ellos pueden imaginar“, agrega.

El cómic estará a la venta a partir del 12 de abril del 2023.