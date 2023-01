El ex astronauta Buzz Aldrin se casó por cuarta vez en el día de su cumpleaños númerp 93.

Aldrin fue uno de los pilotos del legendario vuelo espacial Apolo 11 en 1969, convirtiéndose en la segunda persona en pisar la Luna, después de Neil Armstrong.

El ex piloto declaró que él y su nueva esposa, Anca Faur, estaban tan “emocionados como adolescentes que se fugaron”.

Aldrin compartió en Twitter imágenes de la ceremonia celebrada en Los Ángeles.

On my 93rd birthday & the day I will also be honored by Living Legends of Aviation I am pleased to announce that my longtime love Dr. Anca Faur & I have tied the knot.We were joined in holy matrimony in a small private ceremony in Los Angeles & are as excited as eloping teenagers pic.twitter.com/VwMP4W30Tn

— Dr. Buzz Aldrin (@TheRealBuzz) January 21, 2023