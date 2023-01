Robert Pattinson asegura que solo comió papas durante dos semanas para bajar de peso

Robert Pattinson no es ajeno a ponerse en forma para papeles en el cine, desde Crepúsculo a The Batman, pero el actor también ha sido vocal acerca de los estándares corporales “insidiosos” que enfrentan los hombres, tanto dentro como fuera de Hollywood.

“Incluso si te limitas a vigilar tu ingesta de calorías, es extraordinariamente adictivo, y no te das cuenta de lo insidioso que es hasta que es demasiado tarde“, dijo Pattinson a la revista ES. La estrella de The Batman, de 36 años, dijo que había probado “todas las dietas de moda, excepto la coherencia” en búsqueda del físico perfecto.

El actor añadió: “Una vez solo comí papas durante dos semanas, como desintoxicación. Solo papas hervidas y sal rosada del Himalaya. Aparentemente es una limpieza… definitivamente pierdes peso”.

En contra de los estándares físicos de Hollywood

Pattinson ya había hablado de su régimen de entrenamiento (o la ausencia de) para The Batman. “Creo que si haces ejercicio todo el tiempo, eres parte del problema. Sientas un precedente. Nadie hacía esto en los años 70. Ni siquiera James Dean, él no era tan musculoso. Literalmente, apenas hago ejercicio“, aseguró.

El actor admitió más tarde que esos comentarios “volvieron para atormentarme” en una entrevista con MovieMaker. “Es que siempre he pensado que es muy vergonzoso hablar de cómo estás haciendo ejercicio”, aclaró Pattinson entonces. “Estás interpretando a Batman. Tienes que hacer ejercicio”.

En el reportaje de la revista ES, recordó: “Me metí en muchos problemas por decir que no hago ejercicio, incluso con mi entrenador, que me decía: “¿Por qué dijiste eso?”.