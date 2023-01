El medio estadounidense Us Weekly informó que Selena Gomez y Drew Taggart de The Chainsmokers se están viendo. Y aunque aún no son pareja oficial, varias personas los han visto en público siendo bastante cariñosos.

“No están tratando de ocultar su romance en clubes sólo para miembros”, dijo la fuente, describiendo a los dos como “muy casuales y de bajo perfil”. Taggart, de 33 años, y Gomez, de 30, han tenido bonitas citas públicas, incluyendo “jugar a los bolos e [ir] al cine”, dijo la fuente.

Gomez tampoco tiene reparos en mostrarse cariñosa con Taggart, aunque los paparazzi aún no los han captado. Gómez es “tan cariñosa [con él]”, dijo la fuente. “Selena apenas puede quitarle las manos de encima. [Se] divierten mucho juntos”.

Vale la pena señalar que ni Taggart ni Gomez se siguen mutuamente en Instagram, probablemente para despistar.

Drew Taggart se separó recientemente de Eve Jobs, hija menor del fundador de Apple.