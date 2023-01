En el último episodio de Todo por ti, los invitados fueron Connie Achurra y su papá Patricia Achurra. La actriz y chef de comida saludable habló sobre el abuso sexual del que fue víctima por parte de su hermanastro cuando ella tenía 13 años y de lo que le costó superarlo. Y es que este delito sexual, también tuvo como secuelas diferentes trastornos alimenticios.

“Me costó reconstruirme. Yo estaba en la universidad en esa época, y a propósito también de todo esto, me dio una depre así… Entro en esta depresión y además yo estaba con todos los problemas de la bulimia. Ignacio me pilló“, contó Constanza al comienzo, acerca de cómo empezó a hallar la manera de superar las secuelas del abuso.

“Ignacio me enfrentó. Me pilló y me dijo, ‘le decís tú a la mamá o le digo yo’. ‘Dile tú’, yo no tenía cara para decirle nada. Entonces al final, yo estaba en tratamiento y en terapia, a propósito de los trastornos de conducta alimentaria. Congelé la universidad. Me salí. No terminé diseño. Terminé la carrera, pero no me titulé. No fui capaz, me dio una depre espantosa“, añadió después.

Luego, la actriz afirmó: “Y no le contaba a nadie el tema del abuso, porque yo todavía no era capaz de entenderlo“.

Y halló la comida saludable

Tras ello, la chef recordó que nada le ayudaba. “Después de haber estado en centro de trastornos de la conducta alimentario, la verdad es que mejoraba uno y después avanzaba dos para atrás. Después de un tiempo empecé, a propósito de mi mamá y de mi papá, que buscaban y buscaban, porque ya como que no sabían cómo sacarme de ahí“, afirmó.

“Empecé a probar con terapias más alternativas. Y con homeopatía y con cambios en la alimentación. Y ahí empezó de a poco el tema de la alimentación más saludable. Como algo que estaba ahí y que yo no le tenía mucha fe. Y de repente empecé a probar ese camino y la verdad es que me di cuenta de que ahí había algo que de verdad me producía un cambio importante“, complementó enseguida.

Sin embargo, fue cuando tuvo a sus hijos que se dedicó por completo a la comida saludable. “Y cuando ya me hice la mamá, la maternidad me dio una claridad de que me quería mejorar de verdad. No quería estar en un limbo. Quería estar bien. Me quería sentir contenta“, relató.

“Y ahí empecé con el tema de la alimentación como, ‘ya, lo voy a hacer ahora, pero de verdad, y lo voy a hacer a largo plazo’. Y empecé a cambiar la alimentación, Cecilia, y me cambió la vida“, cerró.