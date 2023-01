Niño nacido en pandemia se enoja si ve a gente sin mascarilla y se hace viral en TikTok

Los niños nacidos en pandemia conocieron un mundo muy distinto, lleno de restricciones sanitarias y distancia social. Y como lo que se aprende en los primeros años de vida te sigue para toda la vida, hay algunos niños que se toman muy en serio el uso de alcohol gel y mascarillas.

Un niño así se ha hecho viral en TikTok por su reacción al ver a personas sin mascarilla.

En el clip, publicado por la usuaria Ángela Patiño Fernández, se le ve a ella y a su sobrino pequeño jugando en el auto.

Sin embargo, en un punto Ángela se quita el tapabocas para registrar la reacción de su sobrino.

Al verla, el pequeño inmediatamente dejó de sonreír al ver a su tía sin la mascarilla, y con el ceño fruncido él mismo volvió a colocársela. Inmediatamente después sigue jugando como si nada

“Tu sobrino nació en plena pandemia y ya no puede ver que alguien se quite el cubrebocas”, se tituló publicación, que en la descripción indicó que “Juan no puede ver que la gente esté sin tapabocas porque se enoja o se pone a llorar”.

A solo 48 horas de haber sido publicado, el TikTok suma más de 4 millones de reproducciones.