Fue en el 2004, cuando Gloria Trevi fue absuelta tras pasar cuatro años en prisión preventiva, luego de ser denunciada por los delitos de violación, secuestro y corrupción de menores. Los mismos cargos a los que se enfrentó su exproductor Sergio Andrade, quien fue condenado tras cuatro años en la cárcel, a los que se le sumó uno más.

Sin embargo, tras casi 20 años después de este caso, la artista mexicana vuelve a ser demandada por los delitos de abuso y explotación sexual infantil. Esto a pesar de que ella y Andrade no se nombran específicamente en la información filtrada de la demanda, los detalles dan a entender que son los principales acusados.

En este caso, son dos las demandantes. Ambas tenían 13 y 15 años, respectivamente, cuando Gloria Trevi se les acercó y las invitó para que se unieran al supuesto programa de capacitación musical de Andrade. Las víctimas señalan que la cantante mexicana en vez las preparó para convertirse en esclavas sexuales de Andrade y ser abusadas la mayor parte de las veces en Los Ángeles.

Lo que dice la denuncia

En el documento de esta nueva acción civil contra la artista mexicana, al que accedió Rolling Stone, se afirma que ella y Sergio Andrade “usaron su papel, estatus y poder como una estrella pop mexicana conocida y exitosa y un productor famoso para obtener acceso, preparar, manipular y explotar y forzar el contacto sexual con ellas durante un curso de años”.

Sin olvidar, que hay un tercer demandado. Se trata de un coreógrafo, bailarín y asistente que trabajó con Gloria Trevi y Andrade. Él al igual que la artista y su exproductor, no fue individualizado con su nombre.

La respuesta de Gloria Trevi

“Mi palabras se dirigen a todos los que están leyendo y escuchando cosas sobre mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia. Ser víctima de abuso físico y sexual es de lo peor que le puede suceder a un ser humano. Lo digo y lo sé como sobreviviente. Mis sentimientos están con cualquiera que haya sido víctima de cualquier tipo de abuso”, así fue como Gloria Trevi inició su defensa pública.

“Pero no me quedaré callada mientras me acusa injustamente de crímenes que no cometí. Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años, y que ya fueron juzgadas en varias cortes, y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta”, complementó después.

Tras ello, la artista indicó que “fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora. Ya una corte en México examinó minuciosamente durante un proceso de casi cinco años todas las evidencias y resolvió a mi favor. Porque tengo la verdad de mi lado“.

“Por esa razón soy la que tengo desde hace muchos una demanda en los Estados Unidos para llevar a corte a mis difamadores. Les pido ir más allá de los titulares absurdos y amarillistas, y esperar a conocer los verdaderos hechos. Yo seguiré adelante, trabajando y defendiéndome hasta obtener justicia en este caso“, añadió finalmente.