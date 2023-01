Earl Boen, el “Dr. Silberman” de la saga de Terminator, fallece a los 81 años

Earl Boen, el veterano actor más conocido por su papel del Dr. Peter Silberman en las películas de Terminator, falleció el jueves en Hawai a los 81 años.

El actor fue diagnosticado de cáncer de pulmón en fase cuatro en otoño de 2022, según un amigo de Boen y su familia.

Boen protagonizó The Terminator, Terminator 2: Judgement Day y Terminator 3: Rise of the Machines como el Dr. Silberman, un psicólogo criminal que fue llevado a interrogar al Kyle Reese de Michael Biehn en la primera película. También apareció en imágenes de archivo en Terminator: Dark Fate.

Sin embargo, acumuló otros créditos cinematográficos en los 80, tales como Batalla más allá de las estrellas, El hombre con dos cerebros y Alien Nation.

Supuestamente, se retiró de la actuación en la pantalla en diciembre de 2003, después de la tercera entrega de Terminator, pero siguió actuando como actor de doblaje en radio, series de animación y videojuegos.

A Earl Boen le sobrevive su esposa, Cathy. Su primera esposa, Carole, falleció en 2001.