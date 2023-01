Bad Bunny podría ser demandado por la fan a la que le tiró el celular: “Ella está depresiva”

Bad Bunny podría tener que enfrentarse a una demanda de la joven a la que le tiró su teléfono móvil tras intentar hacerse una foto con el músico.

El músico se negó a ofrecerle disculpas a la joven, ya que a su parecer fue ella la que le faltó el respeto al violar su espacio personal. Sin embargo, la fanática de verdad quiere que le pida perdón. Y algunas fuentes aseguran que incluso podría emprender acciones legales para lograrlo.

En el programa estadounidense Siéntese quién pueda, un testigo del suceso contó que el incidente tuvo lugar en un restaurante de la República Dominicana, donde Bad Bunny estaba aparentemente celebrando una comida privada con otras seis o siete personas. El testigo confirmó que el cantante abandonó el sitio alrededor de las 12:45 de la mañana.

“El teléfono no cayó al agua, cayó en un pasillo, entre el canal de los botes y, hasta hoy hablé con familiares, ella (la fan) piensa, a sugerencia de su familia, tomar situación jurídica para una disculpa pública. No creo que vaya a más. Pero sí, están en eso… Yo tengo audios de allegados que me han dicho que ella está deprimida y no quiere salir de su habitación”, explicó el testigo.

Aunque Bad Bunny intentó pasar desapercibido, sus fans ya sabían que estaba allí. Por ello, interceptaron al cantante a pesar de que iba acompañado de su equipo de seguridad. Y fue en ese fatídico momento cuando la joven lo interceptó y ocurrió lo que se ve en el video que dio la vuelta al mundo.

