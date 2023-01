“Un día en la UCI no muy bueno”: Jeremy Renner publica video desde el hospital

Jeremy Renner aún se mantiene hospitalizado tras ser intervenido quirúrgicamente luego del accidente que sufrió el pasado 1 de enero. Esta vez el actor reapareció en Twitter a través de un video.

Tras conocerse sobre su estado de salud el actor ha realizado publicaciones en sus redes sociales durante su periodo de estadía en el hospital.

En esta ocasión el actor que le dio vida a Hawkeye en el Universo Cinematográfico de Marvel compartió un video donde se le observa junto a su madre y hermana.

“Un día en la UCI “no muy bueno” se convirtió en un día de spa con mi hermana y mi mamá. Muchas gracias”, fueron las palabras del actor en la publicación del video.

En la grabación se le ve a Renner en compañía de sus familiares, quienes le están haciendo un masaje capilar mientras el actor registra el momento.

A “not no great” ICU DAY, turned to amazing spa day with my sis and mama❤️. Thank you sooooo much pic.twitter.com/pvu1aWeEXY

— Jeremy Renner (@JeremyRenner) January 5, 2023