Lorenzo Lamas cuenta todos los detalles de la relación entre Leonardo DiCaprio y su hija de 23 años

En las últimas semanas, se rumorea que la actriz Victoria Lamas, de 23 años, estaba saliendo con el también actor Leonardo DiCaprio. Si ese apellido te suena es porque es hija de la estrella de acción de los 80 y 90 Lorenzo Lamas.

Y aunque se sabe muy poco de la vida romántica de Leo, el suegro no perdió la oportunidad para decir lo que pensaba de la posible pareja al New York Post. Según Lorenzo, su hija habló con él en Nochebuena y le dejó claro que estaba prendada del oscarizado actor.

Pero tras hablar con el Post, el padre volvió a llamar 15 minutos después para retractarse de algunos comentarios.

Leonardo DiCaprio grabs dinner with 23-year-old actress Victoria Lamas https://t.co/WKCc3SG3k6 pic.twitter.com/Es35NRLmdw — Page Six (@PageSix) December 21, 2022

Esto es todo lo que Lorenzo dijo al Post: “Sé que a ella le gusta mucho. Creo que se conocieron el mes pasado. No estoy seguro de las circunstancias, pero eso es lo que ella me dijo. Está muy enamorada. Le dije que se tomara la relación como unas vacaciones, que disfrutara todo lo que pudiera mientras durara. Y si dura más que unas vacaciones normales, estupendo. Pero si no, cuida tu corazón, ¿sabes? Porque es muy joven. Le acabo de decir que nada de cruceros transatlánticos con Leo. De todos modos, estoy emocionada por ella. Sé que hace tiempo que no tiene una relación seria”.

“Tiene un gran corazón y tiende a darlo libremente. Solo le hablé porque sentí que sería algo positivo, pero ella no lo siente así. Son amigos, no tienen una relación seria. Y sólo quiero que eso quede claro. Fueron vistos una vez en West Hollywood en un club. Quiero decir, eso no es salir. Sí, enamorados, pero no están saliendo“.

“Ella está encariñada con él, obviamente. Pero no están saliendo, y ella no quiere que eso salga a la luz porque sería realmente malo. Sería vergonzoso para ella que él leyera algo que dijera que están saliendo y no es así. Solo son amigos, pero ella está enamorada, por supuesto. Y esa fue mi advertencia para ella: Sólo da un paso a la vez. Pero por ahora, no son pareja. No son exclusivos el uno del otro”.