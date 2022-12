Pelé y Xuxa: la escandalosa relación que empezó cuando ella era menor de edad

Cuando apenas se había retirado del fútbol, Pelé comenzó una relación que sería una de las más escandalosas de Brasil y que dio origen a numerosas polémicas en la década de los 80.

Xuxa era una estrella emergente de apenas 17 años cuando se conocieron, mientras que el futbolista estaba próximo a cumplir los 40, se había separado de su primera esposa y tenía tres hijos.

Muchos no aceptaron la relación debido a su diferencia de edad, pero los mismos padres de la modelo en ascenso aprobaron el pololeo. De hecho, Xuxa contó en entrevistas y en su libro autobiográfico que Pelé fue el primer amor de su vida.

La pareja se conoció en 1980 en una sesión de fotos para la portada de una revista: “Me invitó a cenar, le dije que no podía porque vivía lejos y que era menor de edad. Entonces llamó a mi casa y mi padre colgó pensando que era una broma, pero luego terminó aceptando”.

La relación estuvo marcada por una serie de infidelidades de parte de Pelé, quién no tenía miedo de que Xuxa lo descubriera.

En febrero de 2020, la presentadora brasileña comentó que con Pelé “tuve mi primera relación que duró seis años y he sido traicionada continuamente. Cuando lo miraba, en su boca tenía lápiz labial que no era el mío. Eso era normal para él. Una vez me dijo: ‘Son las mujeres que quieren estar con Pelé’. Cuando cumplí 23 años –cuando se separó-, mi vida estaba cambiando mucho”.

“En aquel momento, cuando lo conocí, yo creía que él era único y que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”.

Distintas historias de por qué terminaron

En su autobiografía, Xuxa profundiza en los motivos del fin de la relación. “Yo era muy joven, sin ninguna experiencia, y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro. Para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”.

Sin embargo, según Pelé la historia fue diferente. En una entrevista otorgada al semanario colombiano “Nuevo Estadio”, afirmó que su relación con Xuxa “fue la primera seria que tuve después de mi separación de Rose. Cuando la conocí, ella tenía 15 años, era virgen y tenía un noviecito con el que estaba peleada. Su padre me dio permiso y salimos juntos. A mí no me gustaban las vírgenes así que le dije que resolviera el problema con su noviecito. Después salimos con frecuencia. En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la TV y quería tener hijos, pero yo tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así, la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”.