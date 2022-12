Marvel lanzará un libro especial para entender su línea temporal

Durante las últimas horas, Marvel Studios confirmó que lanzará un libro especial para explicar su línea temporal, detallando el orden auténtico de la franquicia.

No hay dudas sobre el gran impacto que ha tenido el UCM en todo el mundo, marcando un antes y un después en las películas de superhéroes.

A pesar de esto, algunos seguidores de la saga aún tienen dudas sobre el orden y cómo se deben ver todos estos títulos que comenzaron con Iron Man en 2008.

En 14 años, son varias películas y series que conforman un Universo Cinematográfico que unifica a los principales personajes de la editorial de cómics.

Hay que tener en cuenta que a medida que se estrenaban nuevos films y programas de televisión, el panorama se iba haciendo más complejo. El estudio no necesariamente seguía la línea periódica lógica, lanzando historias precuelas.

Bajo este escenario, se anunció un nuevo libro titulado The MCU: An Official Timeline. Tal como lo dice su nombre, se detallará la línea temporal de los proyectos, oficializando su orden.

Se trata de una guía “definitiva” sobre el UCM que, con 320 páginas, despejará todo tipo de dudas que puedan tener los fanáticos de sus historias.

A través de la página web de la editorial Penguin Random House comunicaron que el lanzamiento de este libro de Marvel será el 5 de septiembre del 2023. Además detallan que se puede hacer una reserva por $50 dólares.

Descripción de la guía del UCM

La descripción oficial, publicada en internet, detalla: “El Universo Cinematográfico Marvel (UCM) es vasto, increíblemente variado y ricamente complejo. Diferentes mundos, diferentes líneas temporales, innumerables personajes”.

“Esta es la guía de ese universo. Creada en estrecha colaboración con Marvel Studios, responderá a las preguntas más importantes: qué pasó, cuándo, dónde y por qué”.

“Sigue toda la historia de Marvel desde antes del Big Bang hasta el Blip y más allá. Por el camino, aprende más sobre la evolución de las armaduras de Iron Man, la caza de las Gemas del Infinito y la formación del Multiverso. ¿Quieres saber cuántas veces han invadido la Tierra los alienígenas o la historia completa del escudo del ‘Cap’? No busques más.

“Este libro, un preciado recuerdo para cualquier cinéfilo, repleto de infografías exclusivas, cronologías esclarecedoras e increíbles fotogramas de películas, ocupará un lugar de honor en la estantería de cualquier fan del Universo Cinematográfico de Marvel”.