“Avatar 2” bate récord: alcanza los 1000 millones de dólares en taquilla

“Avatar: The Way of Water”, de James Cameron, llegó a los 1000 millones de dólares recaudados en taquilla a dos semanas de su estreno. Se cumple así un récord pues se trata de la película que más rápido ha alcanzado esa cifra en este año.

Entre los otros films que entran en la categoría de mayores ganancias, se encuentran: “Top Gun: Maverick”, la que tardó 31 días en alcanzar la cifra y “Jurassic World”, que lo logró a los cuatro meses.

Las espectativas sobre “Avatar 2” eran bajas, lo que se vio reflejado en los números que logró durante los primeros días. El primer fin de semana llegó a los 132 millones de dólares, una cifra menor a los 150 millones que se esperaban.

Según lo consignado en 24 Horas, el presupuesto de la produccion fue de 300 millones de dólares, por que se necesitan alrededor de 2000 millones para rentavilizar la inversión.

Entre los films que han logrado esa hazaña, está “Titanic” (1997) y “Avatar” (2009), “Star Wars: The Force Awakens” (2015), “Avengers: Endgame” (2019) y “Avengers: Infinity War” (2018).

Tercera, cuarta y quinta parte

“Avatar: The Way of Water” continua con la historia de Jake y Neytiri expuesta por primera vez hace 13 años. En “Avatar 2” los protagonistas ya tienen cinco hijos adolescentes y mantienen el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

James Cameron, ya anunció que existen tres películas más, es decir, la tercera y cuarta parte de la historia, las que ya fueron grabadas y se espera que sus estrenos sean a fines de 2024, 2026 y 2028.