“Harry y Meghan”: revisa el tráiler de la nueva docuserie que promete remecer a la familia real británica

Netflix publicó el tráiler del documental Harry y Meghan, que ofrece un primer vistazo a lo que, según la pareja, es la historia interna de por qué renunciaron a sus funciones reales.

El tráiler de la serie, de un minuto de duración, está ambientado con una música cada vez más siniestra, y el enfoque de la serie provocará cierta ansiedad en la realeza.

“Nadie ve lo que ocurre a puerta cerrada. Tuve que hacer todo lo posible para proteger a mi familia”, dice también el príncipe Harry en el teaser del guion de esta serie de 15 capítulos, llamada Harry y Meghan.

“Cuando había tanto en juego, ¿no tiene más sentido escuchar nuestra historia de boca de nosotros?”, añade Meghan.

El tráiler prepara la escena con un conjunto de imágenes en blanco y negro inéditas: desde una joven pareja haciendo travesuras hasta las posteriores imágenes tensas y tristes de Meghan, la duquesa de Sussex.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4

— Netflix (@netflix) December 1, 2022