Antonio Banderas tiene un claro candidato para su sucesor como ‘El Zorro’

Antonio Banderas habló sobre el futuro de El Zorro y la posibilidad de nuevos proyectos, pero dejó en claro que tiene en mente a un nuevo actor para portar el antifaz.

En menos de un mes se estrenará El Gato con Botas: el último deseo, la nueva aventura del felino que conocimos en Shrek 2 (2004) que cuenta con la voz del popular actor español.

Bajo el marco de promoción para la película animada, Banderas conversó con ComicBook y habló sobre la historia del justiciero espadachín que conocimos en 1998. En rigor, fue consultado si volvería a interpretar Alejandro Murrieta.

La respuesta inmediata fue: “Sí, lo haría, consideraría la posibilidad. ¿Por qué no? Creo que hoy le he dicho algo parecido a alguien. Me preguntan por El Zorro“.

De todas formas, Antonio aclaró que en una eventual tercera película entregaría el mando para que alguien más asumiera ese icónico papel.

“Si me llamaran para hacer del Zorro haría lo que Anthony Hopkins hizo para mí, que es pasar el testigo“. Con esto hace alusión a cómo en la historia narrada el 98′ Don Diego de la Vega, al antiguo Zorro interpretado por Hopkins, entrenó a un joven Murrieta que era encarnado por el malagueño.

¿Tom Holland el nuevo Zorro?

Pero lo más llamativo de las declaraciones es que Antonio Banderas tiene a un claro favorito para que asuma el protagonista en una nueva época de El Zorro, se trata de Tom Holland.

El actor que interpreta a Peter Paker/Spider-Man en Marvel es el principal candidato para el español: “Hice Uncharted con él, es tan enérgico y divertido, y también tiene chispa. ¿Por qué no?“, señaló.

Sin embargo, es importante mencionar que todo esto surge basándose en especulaciones y no hay nada concreto para realizar una tercera entrega. Hay que recordar que el último lanzamiento fue en el año 2005 con La Leyenda del Zorro.