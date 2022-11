Brad Pitt estrena nueva novia en una cita doble con Cindy Crawford y su marido

Al parecer Brad Pitt no se ha rendido en el amor, pese a estar en batallas legales con sus dos ex esposas.

El oscarizado actor, de 58 años, fue fotografiado el domingo en el backstage de un concierto de Bono en Los Ángeles con Inés de Ramón, mientras ambos pasaban un rato con el matrimonio formado por Cindy Crawford y Rande Gerber.

¿Quién es Inés de Ramón?

De Ramón también se separó recientemente de un actor famoso. La estrella de The Vampire Diaries, Paul Wesley, estuvo casado con De Ramón desde 2019 a principios de este año, cuando hicieron oficial su separación. La empresaria lleva casi una década trabajando en distintas joyerías, y actualmente es la vicepresidenta de Anita Ko. Su lengua nativa es el francés, pero además habla inglés, alemán, español e italiano.

Por su parte, Brad Pitt ha estado casado en dos ocasiones —con Jennifer Aniston de 2000 a 2005, y luego con Angelina Jolie de 2014 a 2019— y recientemente se le relacionó con Emily Ratajkowski a finales de septiembre, tras la ruptura de la modelo de 31 años con su marido Sebastian Bear-McClard.

Una fuente le dijo al mismo medio en ese momento que la pareja estaba “pasando mucho tiempo juntos”. Aunque “los amigos [no] estaban seguros de si [era] serio”, y los dos no “parecían estar saliendo formalmente”. Después de eso, una fuente cercana a Ratajkowski dijo que la modelo no buscaba involucrarse en un romance serio.

“Es el momento perfecto ahora. No hay nada como Brad Pitt animándote”, dijo la fuente en ese momento. “Ella quiere llegar a conocerlo mejor”.