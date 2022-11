Netflix quiere que Greta Gerwig dirija la película de “Las Crónicas de Narnia”

Han pasado cuatro años desde que Netflix anunció sus planes de crear una nueva adaptación de la obra de C.S Lewis, Las Crónicas de Narnia. Pero nuevo reportes aseguran que el servicio de streaming ya tiene en la mira a quién podría dirigir las primeras dos películas. Netflix anunció que se asociaba con The C.S. Lewis Company en 2018, en un acuerdo de varios años en el que podrían producir series y películas basadas en los queridos libros, por lo que lo único que falta es empezar a asignar roles.

La directora y actriz estadounidense, Greta Gerwig, sería la elegida para la dirección de la adaptación, según consignó What’s On Netflix. Cabe destacar que la confirmación de Gerwig como directora es, por ahora, solo un rumor, puesto que ni Netflix ni Gerwig han hecho declaraciones al respecto.

Gerwig es conocida por su trabajo en la dirección de aclamados filmes como “Lady Bird” y “Little Women”. Asimismo la realizadora ha actuado en una larga lista de reconocidos largometrajes, entre ellos “Frances Ha” (Noah Baumbach) y “To Rome With Love (Woody Allen).

Actualmente, la también productora, se encuentra trabajando en su nueva película, “Barbie“.

En 2019 Netflix anunció que Matthew Alrich se había embarcado en el proyecto como “arquitecto creativo” y que este supervisaría todo el desarrollo en adelante. El creativo es conocido por su trabajo en Disney Pixar, como co-guionista de producciones como “Coco” de 2017.

Aun no se sabe con certeza qué películas tiene planeadas Netflix ni qué libros de Las Crónicas de Narnia tratarán en la adaptación. Algunos incluso han predicho que Netflix no se ceñirá al orden de los libros, pero no hay nada concreto al respecto.