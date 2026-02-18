Corte de Iquique revoca prisión preventiva de excapitán del Ejército imputado por muerte de conscripto en Putre

La Corte de Apelaciones de Iquique acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Michael Fritz, dejando sin efecto la prisión preventiva que pesaba sobre el excapitán del Ejército desde el pasado 26 de diciembre. El tribunal de alzada determinó que la resolución previa, dictada por la Corte de Arica, no contaba con la justificación legal necesaria para privar de libertad al exoficial, quien es investigado en el marco de la muerte del conscripto Franco Vargas.

Fritz es uno de los cinco exuniformados formalizados por el delito de apremios ilegítimos tras la fatídica marcha de entrenamiento de abril de 2024 en Putre, donde el joven de 19 años falleció a más de 4.600 metros de altitud. Con este nuevo fallo, el imputado retornará al régimen de arresto domiciliario total y arraigo nacional, medidas que habían sido fijadas originalmente por el Juzgado de Garantía antes de ser endurecidas por la instancia superior de Arica.

Valoración de la colaboración y proporcionalidad

De acuerdo con el fallo de la Primera Sala de Iquique, integrada por las ministras Mónica Olivares, Marilyn Fredes y el fiscal judicial Francisco Javier Berrios, se omitió un análisis integral de antecedentes que favorecían al imputado. El tribunal destacó que Fritz, quien era el segundo al mando durante la marcha, ha mantenido una “colaboración activa” para esclarecer los hechos y posee una conducta anterior irreprochable.

Según consta en la resolución, también se valoró el “apoyo material” que el excapitán brindó a los soldados bajo su mando mediante la compra de medicamentos de su propio bolsillo. Para los ministros, estos elementos atenúan la necesidad de mantener la cautelar más gravosa, bajo los parámetros de proporcionalidad y excepcionalidad que rigen la prisión preventiva en el sistema procesal penal chileno.

Antecedentes del caso Putre

La investigación por la muerte de Franco Vargas ha provocado un intenso debate sobre los protocolos de instrucción militar en zonas de altitud. El conscripto falleció tras presentar graves problemas respiratorios durante un ejercicio de la Brigada Motorizada N°23 Huamachuco, evento que también dejó a otros soldados con diversas complicaciones de salud.

Con esta resolución, la Corte de Iquique corrige la línea cautelar del caso, enfatizando que la privación de libertad debe estar estrictamente fundamentada, especialmente cuando existen gestos de reparación o colaboración por parte de los investigados. Michael Fritz continuará el proceso judicial bajo custodia en su domicilio, mientras la fiscalía avanza en la etapa de recolección de pruebas para un eventual juicio oral.