Teletón 2022: El emocional testimonio de Gisella Vera y su amistad con Dixia

Sin duda, uno de los testimonios más emocionantes de la Teletón 2022 fue el de Gisella Vera, una joven de Antofagasta con artritis idiopática juvenil. Esta condición hace Gisella esté en constante dolor, especialmente en sus huesos y articulaciones, pero no se manifiesta de forma visible.

“A veces siento como si tuviera pequeños clavos adheridos a todo mi cuerpo. Es como estar todo el tiempo con una mochila muy pesada, pero esa mochila no se ve“, relata Gisella.

Pese a estar en situación de discapacidad, Gisella se ha tenido que enfrentar desde muy pequeña edad a que sus compañeros y pasajeros del transporte público no le crean, ya que no tiene síntomas físicos. Incluso hubo médicos que no le creían debido a sus arraigados prejuicios sobre como se ve la discapacidad.

Finalmente, a sus 13 años, Gisella llegó a la Fundación Teletón, donde fue atendida por el doctor Bruno Camaggi, que hoy es director nacional de la Teletón. Allí conoció a especialistas que supieron entenderla y la ayudaron a rehabilitarse. No solo en el ámbito físico, sino que también en el emocional.

El Taller de Arte Teletón

Gisella descubrió su amor por el arte en la Teletón, además de crear sus primeras amistades verdaderas. La que más la marcó, sin duda, fue Dixia, la primera amiga que hizo en el taller. “Me enseñó el valor de enfrentar la vida con una sonrisa, aun si las cosas se ponían mal”.

Tristemente, Dixia falleció debido a su discapacidad progresiva, pero su recuerdo sigue vivo a través del arte de Gisella. “Aprendí que el dolor puede ser transformado en belleza y que eso rehabilita el alma”

“Cuando uno pinta a alguien lo vuelvo eterno. Pintarla es también mi forma de seguir hablando con ella de algún modo”

Tras ver este testimonio, varios usuarios expresaron la tristeza que les causó la historia, aunque reconocieron la belleza de su amistad.

