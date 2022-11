Un momento que no puede faltar en cualquier show que tenga dos presentadores es el clásico beso que el público pide a gritos. Y para el cierre de la Teletón 2022, Karen Doggenweiler y Julián Elfenbein no se salvaron de la tradición.

Pero lo que nadie se esperaba, es que el beso entre los conductores fuera tan apasionado. Luego de un par de acercamientos, Julián le pidió al DJ que pusiera música para que el momento fuera más romántico.

Y para crear la atmósfera, justamente sonó Take My Breath Away mientras los conductores se besaban frente al grito ensordecedor del los asistentes en el estadio.

Las redes explotaron después del beso, dejando más de un meme. Te dejamos los mejores a continuación.

El calugazo de Karen y Julián tuvo más química e intensidad que todos los besos entre el triciclo Boris y la Soa Irina Gabinetes locos xD #Teleton2022 pic.twitter.com/ywLpi3gXLd — LOBITO🤘 (@LOBITOUWU13) November 6, 2022

MEO viendo a Julián y la Karen #Teleton2022 pic.twitter.com/cienvsyIng — El Weon Bipolar (@elweonbipolar) November 6, 2022

La Karen casi se traga al Julián 😳 #Teleton2022 — Snowtiger 🪬❄️🐯 (@rtvv88gree) November 6, 2022

La Karen y el Julian en camarines #Teleton2022 pic.twitter.com/wNsM6umqfC — Franco 🇨🇱 | #PROTECTOMEGAX (@franco_corder) November 6, 2022

Julián y Karen dicen que son muy buenos amigos,se besan así los buenos amigos??..pero como dice la canción de Yuridia “los amigos no se besan en la boca”…🤔🤔#Teleton2022 — P_de_mar (@Pdemar2) November 6, 2022