Una tiktokera descubrió que su novio le era infiel y se lo tatuó en la cara: “Sé que volverá”

Una tiktoker famosa sorprendió a sus seguidores recientemente tatuándose el rostro de su pareja en su propia cara. Un gesto de amor bastante extremo, especialmente considerando que su pareja le fue infiel y ya no están juntos.

Narally Najm está ganando notoriedad en TikTok por su decisión de seguir alterando permanentemente su rostro y su cuerpo para su ex, Laura Najm, quien, según ella, la engañó, incluso cuando estaba de parto con su hijo recién nacido, King.

Un pie de foto del vídeo decía: “Pensando que éramos la familia perfecta. Acabamos de tener un hijo hace una semana, compramos una casa y todo parecía tan real… Sólo para descubrir que me ha estado engañando… Incluso mientras estaba de parto”.

Su pareja, Laura, respondió en otro vídeo: “No sé qué le pasa, te prometo que estaba perfectamente bien. Después de dar a luz y enterarse de lo que pasó entre ella y yo, vale me pilló engañándola y le dije que no volvería a pasar, y no quiere estar conmigo”.

Pero parece que no es así, ya que sus tatuajes en la cara son un homenaje a Laura. “Cuando todo el mundo está celoso de mí porque tengo la cara de daddy tatuada aunque daddy me engañe. Daddy volverá”, escribió en un vídeo.

Narally ha publicado múltiples vídeos en los que muestra el proceso de hacerse los numerosos tatuajes que tiene en la cara, el cuello y los brazos, además de multitud de otros que demuestran su obsesión por su “papi” Laura. También ha publicado una canción, “Daddy”, sobre su relación, ha llenado su casa de fotos de ella y ha hecho muchos vídeos devolviendo el golpe a los “haters” que intentan hundirla.