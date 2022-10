Lloró en la distancia: Arturo Vidal hizo un live con su hermana para participar de velorio de su padre

Las redes sociales dan para todo. Incluso para que Arturo Vidal pudiese participar, virtualmente, del velorio de su padre.

Es que el futbolista está en Brasil. Y, desde allá, se enteró de la muerte de Erasmo Vidal, quien fue encontrado sin vida en el Club Hípico.

Un deceso que pilló al King en medio de la final de la Copa de Brasil, donde fue convocado al último partido, lo que le impidió viajar a la despedida de su progenitor.

No obstante, a través de un live de Instagram, el jugador sí pudo estar presente. Y se conectó con su hermana Ámbar para presenciar parte del adiós.

Así, en las imágenes, se vio cómo mucha gente arribaba al velorio del patriarca de los Vidal, haciendo cánticos deportivos.

De hecho, en un instante, todos se juntaron como una gran barra, saltando y hasta gritando varias veces el nombre de Erasmo.

Posteriormente, el King le pidió a su hermana que le mostrara el interior del lugar, minuto donde se vio el ataúd lleno de flores.

Vidal ao vivo no Instagram acho que tão fazendo uma homenagem no velório do pai dele. Ele está chorando 😢 #ForçasVidal pic.twitter.com/KSSloZM2vq

— Cavalinho do Flamengo (@cavalinhodoFlaa) October 14, 2022