Extreme Rules 2022: cuándo, dónde, y cómo ver el próximo evento de WWE

Un nuevo evento de WWE se llevará a cabo durante el fin de semana. Esto porque el sábado 8 de octubre tendremos una de las noches más “extremas” del año, con la realización de Extreme Rules 2022.

Tras varios años, y gracias al trabajo de Triple H, todas las luchas tendrán estipulación. Además, dicha jornada estará marcada por los rumores de un posible regreso de un exluchador de la empresa.

The #FightPit is BACK at #ExtremeRules!@SuperKingofBros knows what it's like, but @WWERollins has yet to experience the intense environment.

Who ya got?! pic.twitter.com/MaSK3ofdES

— WWE (@WWE) September 20, 2022