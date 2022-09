“¡Angustiado!”: El llanto de un jubilado que es vendedor ambulante, se vuelve viral en TikTok

En las últimas horas se viralizó un video en redes sociales de un enternecedor abuelito jubilado, quien vende encendedores para poder sobrevivir. Se trata de un hombre de 76 años, quien es vendedor ambulante para poder llevar dinero a su hogar. El clip fue tendencia en redes sociales como TikTok y Twitter.

En este sentido, se puede ver cómo el jubilado en el video de TikTok no puede aguantar las lágrimas al frente de dos de sus clientes que lo estaban grabando. Los jóvenes intentaron consolarlo, y uno de ellos retrató esta dramática situación que tras ser publicada, se viralizó rápidamente en Internet.

Vale la pena destacar que esta es una situación muy complicada que están padeciendo actualmente los jubilados en Argentina, quienes se les está haciendo cuesta arriba mantenerse, en vista de la inflación que sufre la economía del vecino país.

El video viral:

En el clip viral de TikTok, se puede visualizar que hay dos personas en un bar en la ciudad de Buenos Aires, y un hombre mayor se acerca a su mesa, para venderle sus productos. Cuando le preguntaron por su edad al jubilado, él comentó que tenía 76 años. Y dijo estar atravesando “un momento muy difícil” que lo tiene “muy angustiado”.

El hombre le dice: “Querés salir adelante”, y hace que el jubilado se quiebre en llanto. “Tomá 2 mil y no me dejés nada. Llevate todo. Tranquilo, no llores”, lo consuela el cliente, mientras el hombre seguía con lágrimas en sus ojos, muy emocionado.

Luego, el señor les pide que no se enojen, a lo que le responden: “No estoy enojado. Estoy contento de ayudarte porque sé que es para comer”. Y él le insiste: “Pero llevate algo”, y le responden: “No, no. Andá tranquilo”. Luego, le repite: “Te pido disculpas”, a lo que ellos le comentan que no hay nada que disculpar.

Mira a continuación el conmovedor video del jubilado que se hizo viral en TikTok:

Visualiza el video que se viralizó en TikTok y que expone la triste realidad de los jubilados en el vecino país. Evidentemente, los comentarios se plagaron de apoyo para el señor, y deseos de que le vaya bien en su vida.

