Hasta la barba y los gestos: niño saca aplausos con imitación del Presidente Boric

Durante este miércoles se empezó a hacer viral en redes sociales un video en el que aparece un niño disfrazado del Presidente Gabriel Boric. En este registro, el pequeño aparece en un show escolar, junto a otros escolares de su edad, mientras realiza una imitación del mandatario del país. Una performance que ha sido ampliamente aplaudida.

La grabación de la presentación fue subida originalmente por una usuaria de TikTok llamada Jennyangel752. En esta, se ve al pequeño con su caracterización del Presidente Boric arriba del escenario del gimnasio de un recinto educacional. Un acto que se enmarca en la Fiestas Patrias y que es protagonizado por este niño.

En concreto, la imitación de este estudiante se contextualiza en la Parada Militar. Una representación de esta tradicional evento nacional, en la que participaron varios estudiantes que fueron observados por sus padres. Sin embargo, el que se robó la película, fue este pequeño que imitó al Presidente Boric.

Con su traje color negro con camisa blanca, el uso de una banda presidencial y la ausencia de corbata, este niño rápidamente llamó la atención. Sin olvidar que además tenía un corte de cabello y una barba falsa, casi idéntica a la del mandatario de 36 años. Pero lo mejor de su imitación, no fue su disfraz, sino que su actuación.

Y es que, el pequeño copió varios de los gestos del Presidente Boric. Incluso, realizó la vuelta en 360 grados que dio el líder del gobierno en la ceremonia del cambio de mando, el pasado 11 de marzo. Además de que, igualmente, imitó la manera en que el mandatario se pone la mano al pecho cuando hace saludos solemnes o entona el himno nacional.

El video ha sido un éxito

A la fecha, el registro suma más de 2,2 millones de visualizaciones y más de 41,5 mil me gusta. Encima, también ha recibido un montón de comentarios en las redes sociales, incluyendo de varios de famosos.

“Para qué les voy a decir que no me reí si es divertido, porque tiene un punto. Pero también produce incomodidad. Porque esos no son niños que no lo respetan. Esos son niños haciendo un sketch guionado por adultos. Y da para pensar si eso es correcto“, comentó por ejemplo, Pablo Mackenna.