Literalmente, la semana partió movida. Durante esta jornada se produjo un temblor de mediana intensidad en la zona central del país y los memes en redes sociales no tardaron en aparecer.

De hecho, el gran protagonista fue Twitter, ya que los cibernautas acudieron a consultar la magnitud de este sismo. Según datos consolidados de Sismología, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,5 y el epicentro se situó 19,34 kilómetros al suroeste de Santiago.

Hora Local: 2022/08/29 09:17:20, mag: 4.5, Lat: -33.57, Lon: -70.79, Prof: 89.8, Loc : 19.34 km al SO de Santiago

Por supuesto, el actor consagrado de los memes del temblor siempre es el geógrafo Marcelo Lagos, un habitué de los comentarios televisivos y fuente técnico-consultiva de la pantalla chica sobre estos temas.

Otro que apareció en los comentarios de los tuiteros fue Ricardo Arjona. Muy pocos olvidan que el cantautor guatemalteco, quien sumó una nueva fecha de su concierto para mañana martes, fue el último artista en actuar en el Festival de Viña antes del terremoto del 27 de febrero de 2010. Por esta razón, su nombre siempre surge en estos tópicos.

Lo cierto es que este movimiento telúrico es la antesala de lo que será una semana clave en Chile. Tras un agitado fin de semana de campañas del Apruebo y el Rechazo, que derivaron en altercados y un show polémico, este domingo 4 de septiembre se realizará la consulta que definirá el avance de la propuesta de nueva Constitución.

