Se estrenó colaboración entre Britney Spears y Elton John: lanzamiento de Hold Me Closer causó comentarios divididos por parte de la crítica

Britney Spears regresó a la escena musical, nada más ni nada menos, que de la mano de Elton John.

En concreto, Hold Me Closer se estrenó durante la tarde de este viernes, asegurando en su momento que con esta producción musical quería ser “intrépida como cuando era más joven”.

Elton John, por otro lado, contó que David Furnish, su esposo, le insistió para que realizara esta colaboración junto a Britney, producción que generó diversas opciones tanto entre los seguidores de la cantante y los críticos musicales.

Por ejemplo, los fans de la diva del pop alucinaron con su reencuentro con la música.

“Volver a escuchar a Britney me pone melancólico y feliz te amo Britney y Elton te amo“, “Los que amamos a britney solo sabemos el sentimiento que se siente al oirla nuevamente”, “Apoyando a Britney, gran regreso a la música” y “Apoyo incondicional para britney” fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus seguidores en el video de Youtube.

Análisis de la crítica

Michael Cragg de The Guardian le puso el tema cuatro estrellas. En su escrito, el especialista asegura que Britney “arroja algunos ‘yeah’ juguetones, improvisaciones que parecen gritos reales de alegría en lugar de las maniobras robóticas de alguien a quien llevan del estudio a un auto que la espera afuera”.

Además, sumó que “Spears parece insinuar que encontrará eso para sí misma nuevamente en la música. Incluso si esto es único ––y quién puede culparla si no quiere volver de tiempo completo al pop––, eso se siente suficiente”.

En tanto, según explicó Christian Allaire de Vogue, “hay algo en la voz de Britney y una pista de baile que simplemente combinan muy bien, como el vino tinto y una canasta de pan. Ella hace cosas con su tono vocal que todas las otras chicas del pop simplemente no pueden. Por eso es la verdadera princesa del pop”.

Por su parte, el medio Times de Reino Unido no fue tan benevolente y lanzó una crítica sin filtro del tema. “El regreso de Britney Spears debe recibirse con los brazos abiertos”, calificó “Hold Me Closer” como un “remix sin sangre” y “no da espacio para que Spears brille y al mismo tiempo mata la magia de la (canción) original” explicó la crítica Will Hodgkinson.

Escucha el primer tema de Britney Spears con Elton John