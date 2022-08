En la noche del domingo 31 de julio, la invitada de De Tú a Tú fue Gloria Simonetti. La cantante chilena habló de su carrera, su caída del avión y de su esposo fallecido. Varios recuerdos, entre los que hubo uno que hasta ahora rememora palabra por palabra: la vez que su hijo, Cristián del Campo, le contó que iba a ser sacerdote jesuita.

Al respecto, fue el conductor del programa de Canal 13, Martín Cárcamo, quien le consultó a la artista nacional, qué significó para ella que un hijo le haya dicho que quería ser cura. “Que tú único hijo”, le corrigió Gloria, quien después reveló lo que sintió cuando Cristián del Campo le confesó que quería meterse al seminario jesuita.

Lo que sintió ante la declaración de su hijo

“Para mí fue muy violento. Porque cuando las mamás dicen: ‘¡Por Dios! Señora usted le debe dar gracias a Dios porque su hijo…’. (y Gloria le responde:) ‘¿Cuántos hijos tiene señora?’. (La otra persona le responde:) ‘Yo tengo siete’. (Y después Gloria vuelve a contestarle:) ‘Entonces para usted habrá sido sacarse un cacho‘”, contó.

Y luego añadió: “Lógico. Si tienen siete y yo tengo uno, y justo se me va para adentro. Entonces como que no lo encuentro justo”.

Cuando su hijo le contó que iba a ser sacerdote

Todo ocurrió en un momento en el que ella estaba junto a su hijo cortándole el pelo. Él estudiaba ingeniería comercial y tenía como amigos a Pablo Busquet y al difunto futbolista de la Universidad Católica, Raimundo Tupper.

“Yo le estaba cortando el pelo y él no me había dicho nada (…) Él es ingeniero comercial (…) Esto fue antes, cuando se fue al seminario. Yo me había encontrado con dos amigos de él, con Pablo Busquet y Raimundo Tupper. (Dijeron:) ‘Sí, si nos vamos...’, era algo en Estados Unidos, no me acuerdo qué era, para ver algo de fútbol y no sé qué cuestión”, relató al comienzo.

Posteriormente, prosiguió con la anécdota: “Y yo dije ‘qué raro, a mi Cristián no me ha dicho nada’. Cómo me entero yo por los amigos. Y estoy cortándole el pelo, tenía sus crespitos (…) Y de repente le digo: ‘Oye, me encontré con Pablo y me contó esta cuestión’, y me dijo: ‘Yo no me voy a Estados Unidos‘. ‘Y a donde te vas’, le dije. (Y él respondió:) ‘Me voy al seminario’. Tal cual. No le estoy poniendo ni le estoy quitando ni una coma. Yo: ‘¡Qué!’“.

Y a pesar de todo, lo apoyó

La artista nacional explicó que su hijo tenía lo necesario para ser sacerdote, pero nunca se lo contó. “La vocación la tenía. Yo creo que el quería primero terminar la carrera para que a la mamá no le viniera un infarto. Entonces, bueno, lo hizo bien (…) Y después él salió. Yo me quedé en un bote remando adentro, porque ya las lágrimas….”, narró.

Por último, con respecto a la historia, expuso la reflexión que tuvo en ese instante y después. “Yo decía: ‘¿Pero qué es esta cuestión ¡No lo puedo creer!’, fue difícil. Pero al final de cuentas, tu te entregas, por qué quieres tú al final, que tus hijos sean felices“, afirmó.

Lloró al momento de dejarlo en el seminario

Posteriormente, la cantante nacional contó que cuando acompañó a su hijo en su iniciación como aprendiz de sacerdote, no pudo evitar llorar. Todas las mamás que agarraron el micrófono expresaron lo orgullosas que estaban, mientras que ella, cuando le tocó hacer lo mismo, no pudo evitar romper en llanto.

Finalmente, tras un ver un video que le mandó Cristián del Campo, en el que afirmó que a él le preguntan por su mamá cada vez que hace sus misas, Gloria Simonetti dijo lo mismo pero al revés. A ella en sus presentaciones le hablan de su hijo en sus presentaciones musicales.