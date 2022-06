Martín Cárcamo contó íntimo detalle de su amistad con Diana Bolocco

El último episodio de De tú a tú fue el contexto que Martín Cárcamo eligió para contar un íntimo detalle de su amistad con Diana Bolocco. El conductor del programa del Canal 13 aprovechó una conversación con Priscilla Vargas, para dar una confesión que dejó boquiabierta a su invitada, quien después solo atinó a reírse.

Todo inició cuando le preguntó a Priscilla Vargas por su relación con José Luis Repenning, con quien muchos sospechan que tiene más que una amistad.

El vínculo que tiene presentadora de Aquí somos todos con el conductor de Meganoticias fue puesto a prueba por el “rubio natural”, luego de que él decidiera compararlo con el lazo que tiene con la animadora de El retador.

La confesión de Cárcamo

“Yo quiero saber la firme, con respecto a la relación de ustedes. Quiero saber si tú eres tan amiga de Repenning como yo soy amigo de la Diana. Más o menos, porque quiero saber, quiero competir con esto”, expuso Cárcamo, luego de que Priscilla relatara sobre cómo se hizo amiga de Repenning.

Y de manera desafiante, la presentadora de Aquí somos respondió a su interrogante. “Yo creo que más amigo que tú con la Diana, sí“, dijo con decisión la periodista, que luego recibió otra pregunta aún más provocadora por parte del conductor del programa.

“¡Epa! ¿Tú has dormido con Repenning? (…) perdón, ¿Tú has visto desnudo a Repenning?“, le consultó el blondo animador. “Sí, he dormido con él, pero en camas separadas cuando fuimos al rescate de los mineros. (…) No lo he visto desnudo, lo he visto en traje de baño“, contestó Priscilla.

Enseguida, tan solo unos segundos después, vendría la confesión que dejaría boquiabiertos tanto a la conductora de Aquí somos todos como a los demás presentes en el estudio. “Ya, yo he visto desnuda a la Diana“, afirmó Martín Cárcamo ante una sorprendida Priscilla Vargas, quien solo pudo salir ante ese impactante revelación riéndose.

“Ah, no, estamos hablando de otra cosa, jajaja. Mira. No, porque a lo mejor ella es más desinhibida y se cambió ropa delante tuyo“, concluyó la invitada de la noche, antes de que Cárcamo cambiara de tema y pasara a uno menos personal.