Sebastián Eyzaguirre contra Cecilia Gutiérrez: “Muy pronto tendrá que responder en tribunales”

El lunes 11 de julio se conoció la orden de detención en contra de la periodista Cecilia Gutiérrez. La comunicadora en el 2020 se había referido a la compleja separación de Iván Núñez con Marlene de la Fuente, e incluso afirmó que el rostro se había desentendido de sus hijos. Tras esto, el rostro de TVN inmediatamente se querelló por injurias y calumnias graves contra la periodista de farándula.

Posteriormente, en su programa Bombastic Prime, Cecilia Gutiérrez habló de su orden de detención. “Iván Núñez parece que no es tan buen periodista y su representante tampoco es tan buen abogado, porque interpusieron la demanda en septiembre del año pasado e ingresaron mal mi nombre y mi RUT… Ellos estuvieron ocho meses buscando a otra Cecilia Gutiérrez“, dijo.

Y luego la periodista de farándula aseguró: “Yo no le tengo miedo a él ni a sus demandas. Me parece que es una forma de coartar la libertad de expresión“.

Sebastián Eyzaguirre arremetió con Cecilia Gutiérrez

El ex panelista de CQC no se quedó indiferente tras saber los pormenores de la demanda en contra de la comunicadora. Y así, él también aprovechó de criticarla y advertirle sobre otras eventuales acciones legales. “Avísenle a esta señora que no será sólo esa acción legal la que tendrá que enfrentar“, anunció.

Más adelante, “Cuchillo” dio a conocer que no faltaba mucho para que Cecilia Gutiérrez tuviera hacer frente a otras demandas en su contra. “Muy pronto tendrá que responder en tribunales todas las mentiras que amplificó y los juicios de valor emitidos públicamente sobre otros casos“, advirtió.

Pero no se quedó ahí, ya que tras saber que la periodista de farándula estaba en búsqueda de ingresos para costear a su abogado, volvió a acometer contra ella. “Vas a necesitar más platita ¡y en UF! Ser irresponsable , difamar , mentir, amplificar injurias y hacer daño, ¡no sale gratis!“, declaró.