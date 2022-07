Todo pasó el año 2020. Un momento donde los periodistas Cecilia Gutiérrez y Sergio Rojas decidieron tocar en su live la compleja separación de Iván Núñez.

Un hecho que los reporteros abordaron en su extinto espacio Primer Plano del Pueblo, que hacían juntos por Instagram.

Ahí, ambos hablaron no sólo del quiebre entre su colega y Marlene de la Fuente, sino que además afirmaron que el rostro se habría desentendido de sus hijos.

Una declaración que hizo que la figura de TVN de inmediato se querellara por injurias y calumnias graves y donde incluso pidió que “se bajaran” todos los capítulos donde se hablaba de su vida personal, recurso que fue rechazado por la Corte Suprema.

Iván Núñez y su arremetida contra Gutiérrez y Rojas

Así, pese a este revés, el abogado del hombre fuerte de las noticias manifestó en LUN que “vamos a seguir adelante hasta que sean condenados”.

Y este fin de semana se supo que ambos reporteros estarían con una orden de detención debido a que no se habrían presentado a las audiencias respectivas del caso.

Un hecho del que Gutiérrez y Rojas, hoy examigos, hablaron por separado en sus transmisiones domingueras.

La periodista manifestó, por ejemplo, que se enteró el jueves pasado de la decisión judicial. Y dijo que “Iván Núñez parece que no es tan buen periodista y su representante tampoco es tan buen abogado, porque interpusieron la demanda en septiembre del año pasado e ingresaron mal mi nombre y mi RUT… Ellos estuvieron 8 meses buscando a otra Cecilia Gutiérrez, entonces citaban a audiencias y, obviamente, no fue nadie”.

Incluso, criticó fuertemente lo sucedido. “Es un error y además una patudez, de parte del abogado de Iván Núñez, decir que no me presenté en reiteradas ocasiones, cuando ellos cometieron esta acción negligente“, aclarando que tuvo que enviar diversa documentación para corroborar que nunca fue notificada.

“Yo no le tengo miedo a él ni a sus demandas. Me parece que es una forma de coartar la libertad de expresión”, declaró molesta.

En tanto, Sergio Rojas contó en su live Qué te lo Digo que “mi vida no va a cambiar por esta estupidez con el señor Iván Núñez”, bromeando con que estaba “prófugo de la justicia”.

Eso sí, luego explicó que debido a esto “tengo que presentarme en Rondizzoni, en el mall del crimen, obviamente voy a ir encapuchado, con unos lentes muy grandes, un jockey, tengo que pasar desapercibido porque lo que me dijo la abogada es que si los Carabineros me descubrían antes de ingresar al juzgado, cagué, me agarran y me meten preso. Voy a tener que ir lo más discreto posible, como gángster”.

De esta forma, este lunes se sabrá qué pasará con la orden de detención contra los periodistas pedida por la defensa de Iván Núñez.