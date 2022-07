Dan las supuestas razones de por qué Pamela Díaz habría terminado con Jean Philippe Cretton

El pasado 20 de julio, el periodista Manu González aseguró en Zona de Estrellas que “Pamela Díaz y Jean Philippe Cretton, al día de hoy, han finalizado su relación”. Lo que después fue secundado por Adriana Barrientos, quien incluso afirmó que la Fiera está saliendo con Esteban Paredes. Sin embargo, mucho se habla del presunto quiebre, pero poco de las razones que lo habrían provocado.

Una duda que Sergio Rojas buscó resolver. En su programa por Instagram, Que te lo digo, el periodista entregó más detalles sobre las supuestas causas del fin de la relación entre ambos animadores. “Yo, por lo que estuve reporteando, Pamela Díaz estaría muy molesta por estas situaciones. Creo que habrían tenido un encontrón, bastante fuerte y potente“, dijo al comienzo.

Luego Rojas pasó a profundizar sobre el enojo de la Fiera con Cretton. “Entiendo que Pamela Díaz quería echarle repelente porque estaba muy molesta con esta situación, muy molesta con estos calentamientos digitales, llamémoslo así, calentamientos digitales que Jean Philippe tiene con algunas usuarias del Instagram”, explicó el experto en farándula.

Más adelante, recordó la crisis que tuvieron a principio de año, la cual, al parecer, no la han superado del todo. “Porque antes estuvieron distantes, separados, había una conversación, cierto. Yo entiendo que hoy día no están en los mejores términos. Pamela estaría bastante molesta con algunas situaciones puntuales, se lo habría hecho saber a él y él estaría bastante confundido con todo lo que está pasando“, declaró el periodista.

Cretton no estaría consciente de su sobreexposición

Según Sergio Rojas, el animador de Podemos Hablar se encontraría contrariado ante la situación de sus me gusta en Instagram. El panelista de Me Late Prime le habría expuesto a su entorno cercano que no entiende la sobreexposición de su conducta en las redes sociales.

“Él no entiende mucho esto de la sobreexposición, no entiende que sea un tema hablar del tema de las mujeres que le pone me gusta, que no entiende tampoco la reacción que ha tenido Pamela en los últimos días. La verdad es que todo este lindo romance estaría viviendo una suerte de contra fama, como que todo lo tan lindo de algún día, hoy está bastante confuso y no estarían en los mejores términos“, cerró.