Hasta le dio náuseas: la reacción de Karen Paola cuando mencionaron a “Pinochet”

Karen Bejarano, o también conocida por su antiguo nombre artístico Karen Paola, fue una de las invitadas del último episodio de La Divina Comida. La artista chilena que se hizo conocida en el programa juvenil Mekano durante el 2003, cocinó y probó los platos preparados por los demás invitados: Camilo Huerta, Simón Olivera y la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro.

Precisamente, con esta líder comunal fue con la que la cantante protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Todo partió cuando Karen Paola le preguntó a la lideresa de La Pintana en qué había trabajado antes de ser la máxima autoridad de su comuna. A lo que la política dio una respuesta que sorprendió a los presentes.

“Fui a la municipalidad de La Granja. Le dieron el dato a mi mamá, que necesitaban a alguien para trabajar. Y entré yo y vi la foto de Pinochet“, dijo la alcaldesa. Fue en ese instante en el que Karen Bejarano tuvo una de las reacciones que más llamó la atención en las redes sociales. Esto a raíz de que apenas escuchó el nombre del dictador chileno, la artista simuló tener náuseas.

El resto de la anécdota de la alcaldesa pintanina

Posteriormente, la alcaldesa continuó con su historia. “Eso era de Cema Chile“, contó Claudia Pizarro. Ante lo que Simón Oliveros le preguntó si había trabajado con Lucía Hiriart de Pinochet. La alcaldesa contestó de manera afirmativa, para después ser también consultada si había hablado con la difunta esposa del dictador. “No, nunca quise acercarme“, expresó.

Más adelante, la máxima autoridad de La Pintana dio a conocer que la obligaban a marchar. “Y yo rompía la fila. Me perdía entre la multitud. Me iba, me escapaba. Y… Me denunciaron“, afirmó. De manera anónima la habían acusado de ser subversiva y de incluso quemar las sedes de Cema Chile. “Pasé mucho miedo, pensé que en cualquier momento nos iban a buscar“, rememoró.