Te falta calle, picadas de Santiago: “Entre pastas” fue el protagonista del primer capítulo

Este jueves por la tarde, se estrenó el primer capítulo del espacio “picadas de Santiago”, una colaboración entre Te falta calle y ADN.

En el episodio de hoy el protagonista fue el restaurant “Entre pastas” ubicado en la calle Rojas Magallanes 2648, en la comuna de La Florida.

El lugar es considerado un verdadero oasis de la pasta artesanal, y los dueños nos contaron como surgió la idea de emplazar el restaurant en medio de la pandemia del Covid-19.

El creador de Te falta calle

En conversación con ADN, Nicolás Vial, creador Te falta calle, comentó que “la idea nace en la pandemia dura. Me cambié de casa y no cachaba nada mi barrio”, indicó.

“Al salir por los permisos semanales, aprovechaba de caminar y me di fijé en las calles donde estaban las botillerías, los supermercados, etc. Me di cuenta que no sabía quienes eran los nombres de las calles y me puse a investigar. Después, contando las historias me di cuenta que a la gente le interesaba esas historias”, complementó Nicolás Vial.

En lo mismo, aseveró que “¿Qué se viene? Bueno, se iba a abrir un bar temático Te falta calle en diciembre pasado pero se nos cayó el inversionista, así que espero retomar esa idea. Se viene un libro con las calles, que se lanzará el próximo año y además está el tema de las picadas con ADN que nos ha servido para recorrer Santiago y sus secretos”, dijo.

Cerró con que “esta fue una idea que nos dieron los seguidores. Nos pidieron la historia del Quitapenas, de la Piojera, etc y ahí caché que había un foco a profundizar. Hay muchas cuentas que cuenta la historia de las picadas pero no como influyen en la calle que llevan nombre”, finalizó Nicolás Vial, creador de Te falta calle.