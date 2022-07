“¿Qué tengo que estar aclarando?”: Pamela Díaz impactada por rumores de romance con Esteban Paredes

Fue un rumor de Instagram. Pamela Díaz habría sido vista nada menos que con Esteban Paredes, desatando las sospechas de un romance.

Una situación de lo más extraña, ya que supuestamente La Fiera sigue su intenso pololeo con Jean Philippe Cretton.

Por eso, frente a este insólito cahuín, el periodista Sergio Rojas alzó la voz y desmintió que su compañera en Me Late Prime estuviese con el delantero.

“No tiene nada sentimental con Esteban Paredes, porque son amigos. De hecho por eso es usual verlos juntos y soy testigo de aquello, me consta que Paredes es muy, muy, muy amigo de Pamela”, dijo en su programa Qué te lo Digo.

Pamela Díaz, más Fiera que nunca

Pese a esta aclaración, los rumores continuaron. Y por eso, en Zona de Estrellas el periodista Manu González se contactó con la morena para consultarle sobre el tema.

Y ahí, Díaz reaccionó con todo: “La verdad es que me da risa. ¿Qué tengo que estar aclarando lo que tengo con Esteban? Esteban es mi amigo, de hecho con él juego al pádel. La semana pasada jugué con él todos los días”.

Y agregó que era “imposible que tengan una foto nuestra comiendo solos, siempre salimos con amigos, me llevó bien con él. No hay absolutamente nada de eso que dicen. Esteban se lleva fenomenal con Jeanphi, hasta con mis papás”.

Finalmente, Pamela Díaz manifestó que “la semana pasada me involucran con Viñuela, ahora con Esteban, ¿Qué más?… no estoy ni ahí, me da igual lo que hagan”, un tanto molesta con los cahuines.