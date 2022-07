Beyoncé se unió a TikTok con un divertido video de sus fans

Faltan solo días para conocer el nuevo álbum de Beyoncé, trabajo discográfico llamado Renaissance que saldrá a la venta a finales de julio.

Y para promocionar ese nuevo álbum, Beyoncé decidió reafinar su estrategia de difusión y unirse a la red social TikTok, la conocida plataforma que compite con Instagram, Twitter y Facebook.

Para estrenar su cuenta de TikTok, la cantante decidió publicar su primer video, protagonizado por sus fanáticos, quienes bailan al ritmo del primer sencillo de ese nuevo álbum, llamado Break My Soul.

El primero video de Beyoncé en TikTok

Esta es la primera publicación de Beyoncé realizada en su cuenta oficial de TikTok:

“¡Verlos a todos menearse me hizo tan feliz! ¡Muchas gracias por todo el amor a Break My Soul!“, dijo Beyoncé junto al video que no tardó en generar interacciones.

Además, mencionó a varias cuentas de usuario de quienes participaron en el clip promocional, como Josh Dior, Gregorian Sisters y Charles Osborne.

Al cierre de esta nota, el video de Beyoncé en TikTok sumaba más de 10 millones 900 mil reproducciones. También, tenía más de 900 mil likes y superaba los 18 mil 200 comentarios.

Por otro lado, esta nueva cuenta de TikTok ya tenía más 3 millones 700 mil seguidores al momento de publicación de esta nota. Además, la cantidad total de likes estaba por alcanzar el millón.

El nuevo álbum de la cantante estadounidense sale en todas las plataformas digitales el próximo 29 de julio con 16 canciones, incluyendo Break My Soul. También, aparecen personalidades como la rapera Cardi B.

De hecho, la portada de este trabajo discográfico fue revelado por la misma Beyoncé en días pasados en sus redes sociales, incluyendo su cuenta de Twitter: