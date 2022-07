“Me tomó 25 años”: Eiichiro Oda confirma que One Piece entrará en su arco final

El domingo 19 de julio se publicó el capítulo 1053 del manga de One Piece, el cual además de las impactantes revelaciones, fue el último antes del descanso de un mes anunciado por Eiichiro Oda.

En ello, y ante la espera de la siguiente entrega, el mangaka envió una carta el cual dejó a su fanáticos con el hype por la nubes, ya que confirmó que la historia de los piratas entrará en su arco final. “Cuando era niño pensaba para mí mismo: hombre, me encantaría dibujar un manga con la etapa final más hipnotizante. Ahora me pregunto si estoy a la altura. Ahora solo nos queda un pequeño arco de Wano, los preparativos para esta etapa ya están casi terminados”, señaló.

“Me tomó 25 años ¡Lol! Está bien si comienzas a leer desde este punto, esto será… ¡ONE PIECE! Los misterios de este mundo los estaré dibujando todos. Será super interesante. Abróchate bien tu cinturón de seguridad, y por favor, quédate conmigo un poco más”. agregó Oda.

El capítulo 1054 del manga de One Piece está programado para ser publicado el fin de semana del 23 de julio, donde retomará lo del último capítulo, en el cual se dieron a conocer las nuevas recompensas de los capitanes involucrados en la lucha contra los Yonkou Big Mom y Kaido (Kidd – Law – Luffy), además de revelar a los nuevos emperadores del mar.

Recordar que este hiatus se debe a las preparaciones que debe realizar Oda de cara al aniversario 25° de la serie, además de la adaptación live-action de One Piece por parte de Netflix.

No me puedo creer que se acerque de verdad el final de #ONEPIECE no estoy preparado para decirle adiós 😭 pic.twitter.com/bnf88WsZnz

— 𐋀 QuidVacuo 𐋀 #MsMarvel #ThorLoveAndThunder (@QuidVacuo_) July 15, 2022