“Suelten a mi papá, gente horrible”: Yanara Viera critica uso de canción de Gervasio en campaña del Rechazo

En la madrugada de este lunes, Millaray Viera reaccionó molesta tras ver un video de un evento del Rechazo en el que se escuchaba la canción de su padre, Con una pala y un sombrero. El tema, uno de los emblemáticos de Gervasio, sonaba mientras dos personas de Puerto Montt declaraban su oposición a la propuesta de nueva Constitución.

La animadora de Chilevisión no tardó mucho en expresarse en contra del registro, indignada por el uso que le daban a la canción de su papá. “Sepan, amigos tuiteros, que ninguno de mis hermanos ni yo, dueños de los derechos de las canciones de mi padre, avalaríamos jamás la utilización de su música en un acto de estas características“, declaró.

La reacción de Millaray, como también la de muchos otros usuarios más ante el video del evento por el Rechazo en Puerto Montt, hicieron que rápidamente el nombre de Gervasio pasara a ser trending topic en Twitter. Polémica, en la que por un momento, pasó sin mucho ruido un tweet de otra de las hijas del cantante.

Los descargos de la hija mayor

Yanara Viera, la primogénita de los seis hijos de José Gervasio Viera Rodríguez y de Mónica Aguirre, también reaccionó con desagrado tras ver el video del evento del Rechazo con la música de su padre de fondo. “Suelten a mi papá, gente horrible“, escribió la mujer que estudió Artes interpretativas y literarias en el DUOC.

La hija mayor de Gervasio, que tiene 38 años y es madre de dos hijos de 17 años y 8 años, después de citar molesta el video contra el borrador de la Convención Constitucional, se dedicó a responder a quienes cuestionaron el tono de su tweet.

Uno de los usuarios, @luchonet1984, le comentó: “Ahora quieren negar una canción por solo pensar distinto. Lo triste es que vean a alguien que no piensa igual, como alguien horrible, un potencial enemigo. Lo siento flaca, pero no puedes rezongar porque alguien canta una song de tu viejo, solo por pensar distinto”.

Y la respuesta de Yanara llegó tan solo seis minutos después. “Sí, sí puedo. No es primera vez que la derecha hace uso de sus canciones y no es primera vez que digo algo al respecto. Un señor guitarreando da igual, pero la han ocupado hasta para campañas en radio y tv, y hay algo que se llama derechos de autor. Puedo patalear lo que me de la gana”, replicó la hija de Gervasio.

Finalmente, ante la preocupación de una seguidora por lo que está viviendo la familia, Yanara hizo un llamado a la calma. “No te preocupes. Está todo bien“, concluyó.