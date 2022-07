Julio César Rodríguez habla sobre la encerrona: “Me dije: ‘¿Paso por arriba del tipo o no?’”

Una noche difícil tuvo Julio César Rodríguez este pasado miércoles 6 de julio. El animador fue víctima de una doble encerrona, en un intento de asalto y de robo de su auto del que afortunadamente logró escapar. Esto hecho delictual que sufrió, comenzó en la calle Huelén con Andrés y siguió hasta Vitacura, que fue cuando los antisociales desistieron del robo.

El periodista de Chilevisión conversó sobre lo ocurrido en Contigo en la mañana. E incluso, previo que este matinal iniciara, cuando se encontraba llegando a las dependencias del canal, dio declaraciones al noticiero matutino del canal.

“La primera vez fue súper instintivo. La segunda fue muy sorpresiva, porque, como yo arranqué por Andrés Bello por la pista que bajaba, yo iba viendo a los tipos y en algún minuto ellos se abrieron. Y miro y no los veo. Porque altiro dije: ‘un Audi, un Príncipe, un Q3Q5, es rápido’. Entonces sabía que no me podían venir siguiendo de cerca“, contó.

Condujo a más de 180 kilómetros por hora para escapar

Más adelante, y con más tiempo, JC Rodríguez dio inicio junto a su compañera Karla Constant al matinal que conducen, en el que el primer tema de la mañana precisamente era la doble encerrona que sufrió. “He dormido poco”, dijo agotado el periodista, que se acostó a pasado las 3 A.M. tras prestar declaraciones a las policías.

El conductor de Pero con Respeto relató que la persecución empezó a las 11 P.M. cuando venía de hacer de grabar varios capítulos para Síganme los buenos. Fue en calle Huelén, que un automóvil sospechoso se puso enfrente suyo, del que de repente empezaron a bajar personas vestidos de negro y con armas de fuego.

“Este auto para enfrente a mí, un poco dobladito. No encerrándome. Yo estoy mirando y los veo bajarse. Veo las pistolas, al tipo de negro aquí y otro al lado. Y se bajan, y cuando que el tipo va bajar para avanzar, yo inmediatamente reacciono y me voy por el lado del chofer“, expuso Julio César.

La segunda encerrona

Tras ello, decide tomar Andrés Bello, con la esperanza de que al haber ahí muchos vehículos, los asaltantes desistirían. Pero eso no pasó, el animador del matinal los vio doblar para perseguirlo y tras ello empieza una persecución en la que JC Rodríguez condujo a más de 180 kilómetros por hora y pasó varios semáforos en rojo.

En algún momento, el rostro de Chilevisión logró dejarlos atrás y siguió con su curso hasta su hogar. Sin embargo, los antisociales volvieron a realizarle una encerrona. Fue en ese instante cuando vio que un tipo se bajaba de su auto por el lado del copiloto, que Julio César pensó lo siguiente: “¿Paso por arriba del tipo con la puerta y todo o no?“.

Sin embargo, rápidamente desistió de esa idea. “Me voy a arruinar la vida… Y lo esquivé al tipo”, expresó. Y finalmente, tras ser consultado con por Karla Constant, el animador reveló que lo fue más duro de lo vivido anoche: “Lo más estresante de todo es que te sigan”.