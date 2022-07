Pancho Saavedra y la homoparentalidad: “Mi hija tiene el derecho a tener dos papás que la aman”

Importantes cambios ha tenido la vida de Pancho Saavedra desde que convirtió en papá. El rostro de Canal 13 ha visto en la pequeña Laura una nueva manera de disfrutar cada día. “Cuando llego, la Laurita abre los ojos y ya me reconoce, me pego siestas en donde me la pongo en mi pecho y dormimos dos horas juntos“, comentó el animador, feliz y orgulloso con su hija.

Una niña que llegó a su vida y a la de su pareja Jorge Uribe, hace cuatro meses, no mucho después de que se aprobara en el congreso la ley que legalizó el matrimonio igualitario junto con la adopción homoparental. Fue una iniciativa que el Pancho Saavedra apoyó activamente a través de las redes sociales y en todo espacio en el que se hizo presente.

Su defensa de la homoparentalidad

“Hace años me enfrenté con Ana Sol Romero en un capítulo de Vértigo donde ella no validaba mi argumento de que dos hombres pudieran ser papás. Fue un round muy fuerte, porque hay mucha gente que todavía piensa que dos papás no pueden criar a un niño o niña. ¿Prefieren ver niños encerrados en el Sename? El país no logra evolucionar porque todo es prejuicio“, afirmó en una entrevista con Velvet.

Tan preocupado estaba el animador de Socios por el mundo, que llegó a escribirle cartas a muchos congresistas para intentar convencerlos de aprobar la ley. “Le mandé una carta por WhatsApp y uno de ellos que iba a votar en contra finalmente votó a favor, el senador Rodrigo Galilea (RN). Mi hija tiene el derecho a tener dos papás que la aman“, reveló conmocionado.

Y luego, entre tanta emoción, decretó: “Sé que mi hija estará muy orgullosa de nosotros“.

La crianza de la pequeña Laura junto a su pareja

En la conversación con el medio, el presentador televisivo destacó la ayuda que han tenido de las abuelas de su hija en los cuidados de ella. “Nuestras madres y la Magna, que nos acompañó a recibir a Laura, nos ayudan mucho. Con Coke nos turnamos. Las papas le tocan cada tres horas y siempre vamos juntos los tres al pediatra”, detalló.

Finalmente, Francisco Saavedra aseguró que la pequeña Laura no puede ser más amada. “Con mi marido nos organizamos mucho y muy bien y nos vamos adaptando. Mudamos, jugamos con ella y está rodeada de amor. Dos hombres pueden criar, el resto es mezquindad y egoísmo“, concluyó.