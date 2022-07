Pailita habla sobre su faceta futbolística: es de Colo Colo y su jugador favorito es Alexis Sánchez

Uno de los cantantes del género urbano que se encuentra en su mejor momento, es Pailita. El reggaetonero puntarenense goza de gran fama e incluso hace poco anunció que participaría en 10 canciones junto a artistas internacionales. Con tan solo 22 años, el intérprete del hit Hooka se ha convertido en uno de los favoritos de los más jóvenes.

Sin embargo, a pesar de la popularidad que tiene, poco se sabe sobre sus otros intereses. Y en una conversación con Pamela Díaz en Sin Editar, el artista urbano habló de su pasión por el fútbol. Es un deporte que desde pequeño practicaba, cuando después del colegio se arrancaban con sus compañeros a jugar a unas multicanchas en el extremo sur del país.

Cuando “La Fiera” le preguntó quién era su jugador favorito, Pailita respondió en primera instancia que Lionel Messi es el futbolista que más admira. Mientras que, cuando solo preguntó sobre uno chileno, su respuesta fue: “Alexis Sánchez, obvio“.

Sin embargo, después la ex panelista de Mucho Gusto lo complicó cuando le hizo elegir entre el Niño Maravilla y Arturo Vidal. “Brígido… Es que a Alexis no he tenido la oportunidad de conocerlo (…) A Vidal lo conocí en el hotel cuando vino a jugar acá contra Uruguay“, contó Palita.

“Fui a ver a los chicos con Iván Morales y [Erick] Pulgar, estaban ahí los chiquillos y conocí a Vidal. Estábamos con [Gary] Medel igual. Soy amigo de los chiquillos, son de pana“, complementó luego el cantante nacional. Hasta que finalmente se decidió: “Siempre fui fanático de Alexis, incluso me hacía su peinado de chiquito“, afirmó.

Pailita es colocolino

Posteriormente, Pamela Díaz le preguntó al reggaetonero puntarenense sobre cuál era su equipo chile preferido. “Del Colo”, respondió. Y después agregó: “De siempre, de chiquitito. Desde que nací”, declaró para confirmar su fanatismo por el Cacique.

Antes cambiar de tema, “La Fiera” le consultó se cantaría alguna vez para la U. de Chile. “No, no iría”, aseguró. “La gente lo ve muy mal hoy en día. A parte, de que si yo soy del Colo, ¿por qué ocuparía la camiseta de otro equipo? Obviamente, de pana con todos los hinchas de la ‘U’, yo me saco fotitos con todos“, cerró.

Videos de Pailita jugando fútbol