Llegó Julio: los memes que dejó el comienzo del séptimo mes del año

Muchos internautas celebran este viernes que llegó uno de los meses que da más contenido para memes en el año. Llegó julio, un período que para muchos es sinónimo de bromas y diversión, además que también de mucho frío. Lo que se pudo ver en el primer día de este mes, que debutó con fuertes vientos y lluvias.

Hace varios años, tal vez desde que surgieron las redes sociales, el inicio de julio ha sido sinónimo de recordar a un exitoso cantante español. Llega este mes y junto con este, los grupos de Whatsapp y plataformas como Facebook y Twitter se llenan de memes que hacen alusión al artista Julio Iglesias. Imágenes suyas bajándose de un avión o videos de su visita al país, repiten por montones.

Sin embargo, a pesar de que el español es el más recordado a la hora de realizar memes, también hay quienes han ido sumando otros Julios para celebrar la llegada de este mes. En Chile, las imágenes de Julio César Rodríguez y del futbolista Julio Barroso también aparecieron, además de otros personajes que comparten que ese nombre.

Sin olvidar, que también hubo muchos usuarios que señalaron la rapidez con la que ha avanzado el año. Casi en un abrir y cerrar de ojos pasamos de estar en enero a encontrarnos en julio, el séptimo de los 12 meses.

Also me viendo el mismo meme cada primero de julio desde hace 12 años de Julio Iglesias bajando del avión con la frase "ya llegó Julio": pic.twitter.com/D1rtrlxaUi

Me: "Mi humor es muy refinado, muy intelectual"

¡Llegó Julio! y lo recibimos con todo el ánimo. Mes de vacaciones de invierno, actividades y por supuesto muchos #memes ¿O no? No saben como me hacen reír 😂 Un poco de humor para comenzar este #Viernes de lluvia ☔️ pic.twitter.com/vgFw5NQ2lu

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 1, 2022