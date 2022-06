Neme sobre robo de chihuahua en La Reina: “Para quitarme un perro, me tienen que matar”

Un álgido momento tuvo José Antonio Neme en Mucho Gusto mientras se hablaba en el matinal del robo de un chihuahua de 11 años en La Reina.

Esto debido a que el animador, que es un entusiasta amante de los animales, se vio fuertemente afectado por la noticia. Y en conversación con los demás panelistas, reveló la vez que casi sufre el mismo delito.

El incidente que causó el enojo de Neme, ocurrió durante la madrugada del miércoles 29 de junio. Una señora fue asaltada por tres sujetos armados mientras paseaba a su mascota. La mujer había sacado su pequeño perrito a orinar a calle, cuando los antisociales se lo sustrajeron violentamente. Y como era de esperarse, el periodista se enfureció con la situación.

José Antonio Neme: “Para mí son mis hijos”

Además de señalar su preocupación por la inseguridad en el país y porque ya ni siquiera se puede sacar de paseo a los animales sin tener miedo, contó acerca de la ocasión en la que casi le roban su can. “Yo no tengo problemas en hacer frente al problema, porque seamos claros a mí ya trataron de robar un perro y yo le dije al tipo: ‘Me vas a tener que matar’. Ustedes saben que no ando con chicas”, relató.

Posteriormente, el comunicador reiteró que sería capaz de dar su vida para evitar el robo de cualquiera de sus cincos perros. “Yo no voy a entregar un perro. A mí, y lo digo de verdad, a lo mejor el CNTV nos va a cursar una multa, pero a mí para quitarme un perro, me tienen que matar. Yo lo digo honestamente”, afirmó el exconductor de Meganoticias.

Más adelante, incluso advirtió a los ladrones del país que para robarle uno de sus canes, él debe estar muerto. “Yo le digo a los delincuentes a mi me ven paseando un perro y me lo quieren quitar, a mi me meten un tunazo, porque yo no voy a entregar un perro“, enfatizó Neme.

Al finalizar, explicó por qué sería capaz de sacrificar y arriesgar tanto por sus mascotas. “La única manera que me quiten un perro es que me maten así de simple, porque para mi son mis hijos. No sé lo que ustedes harían por sus hijos“, cerró.