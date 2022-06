Maura Rivera contó que Mark González se hizo la vasectomía: “Fábrica cerrada”

Maura Rivera lleva más de dos años lejos de la televisión, tiempo en el que se ha dedicado a emprender y a su familia. La bailarina está casada con el exfutbolista Mark González desde el año 2010, con quien tiene dos hijos, Mark y Luciana. Ella es una mamá orgullosa y a menudo sube postales y videos de sus pequeños en sus redes sociales.

Precisamente, a raíz de esto último, es que la ex integrante de Rojo fama contra fama fue consultada por uno de sus seguidores en un live acerca de si piensa tener otro hijo. “Fábrica cerrada”, contestó Maura decididamente. Una respuesta ante una pregunta que surgió luego de que ella justamente subiera una foto de su hijos Mark y Luciana tomados de la mano.

La vasectomía de Mark González

Más adelante, otro seguidor le pidió que ahondara en su anterior respuesta. E incluso, la influencer también fue consultada sobre si ella se operó para no tener más hijos. “No, yo no me operé, se operó Mark. Fue una decisión que fue sumamente hablada entre los dos“, explicó la bailarina, quien de esa manera reveló una cirugía que no se conocía del exdelantero de la selección chilena.

Posteriormente, Maura Rivera quiso dar inicio a una reflexión con sus seguidores sobre la vasectomía, a propósito de la operación que se hizo su marido. En esta intervención quirúrgica el hombre se esteriliza con la finalidad de seguir siendo fértil y no tener más hijos, y esa es una cirugía que puede ser difícilmente reversible.

“Yo creo que hay que normalizar también que los hombres se pueden operar. No veo cuál es la diferencia entre el uno y el otro“, concluyó la ex panelista de Alfombra Roja. Hizo una abierta invitación a naturalizar que sean los novios y esposos quienes también tomen medidas de ese nivel para evitar embarazos no deseados.