Cata Pulido afirma que envidian a Cristián de la Fuente por ser “tremendamente guapo y seductor”

Cristián de la Fuente lleva varios días bajo una gran lluvia de críticas. Tras sus polémicos dichos en Sin Filtros, espacio en el que, entre otras cosas, negó tener privilegios, el actor ha sido ampliamente cuestionado e incluso filtraron que estudió en The Grange School, uno de los establecimientos educacionales más costosos del país.

Ante esta situación, diferentes personajes del mundo de la farándula se han pronunciado en defensa del productor de cine. Uno fue el periodista Sebastián Eyzaguirre, quien arremetió fuertemente contra Belén Mora, actriz que realizó una de las críticas más comentadas. Mientras que otra que salió a apoyar a Cristián de la Fuente, fue Catalina Pulido.

Tanto la excandidata a concejala por el Partido Republicano en Las Condes, como el exconductor de Cabaret burlesque, no solo comparten su afinidad por la actuación, sino que también ambos son voces conocidas del Rechazo de cara al plebiscito de salida que se realizará el 4 de septiembre.

Su espaldarazo al productor de cine que vivió en Miami

Es en este contexto, que Cata Pulido pidió la palabra en Las Indomables, el programa que tiene junto a Patricia Maldonado, para defender al actor. A su manera, la actriz apoyó a su colega. Además de que aseguró que los ataques que reciben provienen del resentimiento de sus detractores.

“A Cristián de la Fuente, desgraciadamente, lo que más le juega en contra es que el gallo es tremendamente guapo y seductor, y eso es lo que más envidia provoca“, explicó la modelo, que después profundizaría más en su reflexión.

“Ayer ponte tú había un señor DC, no me acuerdo su nombre (…) Imagínate, el gallo DC, que se supone que había sido parte del Apruebo y ahora iba a votar Rechazo. Nadie le dijo nada porque es un chileno promedio, no llama mucho la atención. No tiene este privilegio del físico espectacular que tiene mi gran amigo, Cristián de la Fuente“, concluyó finalmente.