Caso Democracia Viva: Daniel Andrade solicita interrupción de su arresto domiciliario

El exdirigente de la disuelta fundación Democracia Viva, Daniel Andrade, solicitó al Juzgado de Garantía de Antofagasta un permiso especial para interrumpir su arresto domiciliario.

De acuerdo a lo recogido por La Tercera, el imputado, que enfrenta cargos por fraude al fisco, busca asistir a una consulta médica programada con el traumatólogo Dr. Juan Valderrama en Providencia.

Desde su última aparición pública el 29 de febrero, cuando regresó de Antofagasta tras 75 días en prisión preventiva, Andrade ha permanecido en la casa de su madre en La Florida, cumpliendo con el arresto domiciliario total. “Se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos $426 millones, y espero que la verdad nos haga libres”, declaró tras salir de la cárcel.

El abogado de Andrade, José Ignacio Figueroa, presentó la solicitud el pasado 10 de mayo, argumentando la necesidad de su cliente de recibir atención médica. “Solicito se autorice a mi representado para suspender por el plazo de 4 horas la medida precautoria de reclusión domiciliaria total con el objeto de poder asistir a procedimientos médicos”, se lee en el documento expuesto por el citado medio.

El tribunal, antes de conceder el permiso, pidió detalles específicos sobre la cita médica, incluyendo la fecha, hora y duración de los traslados. La defensa respondió que la consulta está agendada para el 28 de mayo a las 16:40 horas, con un tiempo de traslado de aproximadamente 1 hora y 50 minutos.

La jueza Claudia Campusano autorizó la solicitud, permitiendo a Andrade salir de su arresto domiciliario el 28 de mayo de 14:00 a 19:00 horas. Esta es la primera vez que el imputado por el Caso Democracia Viva pide un permiso de este tipo desde que fue formalizado.